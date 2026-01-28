FIFA lanza canales de WhatsApp de ciudades anfitrionas del Mundial 2026: cómo registrarse, paso a paso

GENERANDO AUDIO...

Canales de WhatsApp de las ciudades anfitrionas del Mundial 2026. Foto: Getty

La FIFA lanzó sus canales de WhatsApp de las ciudades anfitrionas del Mundial 2026. Los fans pueden registrarse a través de su plataforma oficial, y de esta forma recibirán actualizaciones en tiempo real, orientación de viajes e información de la jornada de partidos durante el torneo.

“Cada ciudad anfitriona tiene su propio canal que proporciona a los fanáticos actualizaciones localizadas y oportunas antes y durante el torneo”. FIFA

El máximo organismo de futbol en el mundo indicó que este servicio también permitirá a los aficionados a planificar su visita en alguna de las urbes mundialistas, así como conocerlas.

¿Cómo registrarse al canal de WhatsApp de la Copa del Mundo 2026?

Las personas que quieran registrarse a los canales de WhatsApp de las ciudades anfitrionas del Mundial 2026 deberán hacerlo de la siguiente manera:

Ingresar al sitio oficial de la FIFA sobre el torneo.

Foto: FIFA

Enseguida aparecerá un listado con las 16 ciudades mundialistas

Foto: FIFA

Si el fan es de la CDMX, deberá dar clic en la opción que dice “Mexico City”.

Foto: FIFA

Enseguida se presentará la opción de “Ver canal”, ahí hay que dar clic.

Y es todo, de esta manera se podrá hacer el registro a los canales de WhatsApp de las ciudades anfitrionas del Mundial 2026.

Foto: FIFA

La misma dinámica debe realizarse si se debe estar suscrito al canal de otra urbe mundialista. Todo este proceso es gratuito y no tiene costo. Una vez que la persona hace su registro, le comenzará a llegar las notificaciones oficiales por el evento de este año y que dará comienzo el 11 de junio.

Calendario completo del Mundial 2026

Fase de grupos

Jueves, 11 de junio 2026

Partido 1 – Grupo A: México – Sudáfrica, Estadio Ciudad de México.

Partido 2 – Grupo A: República de Corea- Repechaje UEFA 4, Estadio Guadalajara.

Viernes, 12 de junio 2026

Partido 3 – Grupo B: Canadá – Repechaje UEFA 1, Toronto Stadium.

Partido 4 – Grupo D: EE.UU. – Paraguay, Los Angeles Stadium.

Sábado, 13 de junio 2026

Partido 5 – Grupo C: Haití – Escocia, Boston Stadium.

Partido 6 – Grupo D: Australia- Repechaje UEFA 3, BC Place Vancouver.

Partido 7 – Grupo C: Brasil- Marruecos, Nueva York Nueva Jersey Stadium.

Partido 8 – Grupo B: Qatar- Suiza, San Francisco Bay Area Stadium.

Domingo, 14 de junio 2026

Partido 9 – Grupo E: Costa de Marfil- Ecuador Philadelphia Stadium.

Partido 10 – Grupo E: Alemania – Curaxao, Houston Stadium.

Partido 11 – Grupo F: Países Bajos- Japón, Dallas Stadium.

Partido 12 – Grupo F: Repechaje UEFA 2- Túnez, Estadio Monterrey.

Lunes, 15 de junio 2026

Partido 13 – Grupo H: Arabia Saudita – Uruguay, Miami Stadium.

Partido 14 – Grupo H: España – Cabo Verde, Atlanta Stadium.

Partido 15 – Grupo G: Irán – Nueva Zelanda, Los Angeles Stadium.

Partido 16 – Grupo G: Bélgica – Egipto, Seattle Stadium.

Martes, 16 de junio 2026

Partido 17 – Grupo I: Francia – Senegal, New York New Jersey Stadium.

Partido 18 – Grupo I: Clasificatorio 2 – Noruega, Boston Stadium.

Partido 19 – Grupo J: Argentina – Argelia, Kansas City Stadium.

Partido 20 – Grupo J: Austria – Jordania, San Francisco Bay Area Stadium.

Miércoles, 17 de junio 2026

Partido 21 – Grupo L: Ghana – Panamá, Toronto Stadium.

Partido 22 – Grupo L: Inglaterra – Croacia, Dallas Stadium.

Partido 23 – Grupo K: Portugal – Clasificatorio 1, Houston Stadium.

Partido 24 – Grupo K: Uzbekistán – Colombia, Estadio Ciudad de México.

Jueves, 18 de junio 2026

Partido 25 – Grupo A: Repechaje UEFA 4 – Sudáfrica, Atlanta Stadium.

Partido 26 – Grupo B: Suiza- Repechaje UEFA 1, Los Angeles Stadium.

Partido 27 – Grupo B: Canadá – Qatar, BC Place Vancouver.

Partido 28 – Grupo A: México – República de Corea, Estadio Guadalajara.

Viernes, 19 de junio 2026

Partido 29 – Grupo C: Brasil – Haití, Philadelphia Stadium.

Partido 30 – Grupo C: Escocia – Marruecos, Boston Stadium.

Partido 31 – Grupo D: Repechaje UEFA 3 – Paraguay, San Francisco Bay Area Stadium.

Partido 32 – Grupo D: EE.UU. – Australia, Seattle Stadium.

Sábado, 20 de junio 2026

Partido 33 – Grupo E: Alemania- Costa de Marfil, Toronto Stadium.

Partido 34 – Grupo E: Ecuador- Curazao, Kansas City Stadium.

Partido 35 – Grupo F: Países Bajos – Repechaje UEFA 2, Houston Stadium.

Partido 36 – Grupo F: Túnez – Japón, Estadio Monterrey.

Domingo, 21 de junio 2026

Partido 37 – Grupo H: Uruguay – Cabo Verde, Miami Stadium.

Partido 38 – Grupo H: España – Arabia Saudita, Atlanta Stadium.

Partido 39 – Grupo G: Bélgica – Irán, Los Angeles Stadium.

Partido 40 – Grupo G: Nueva Zelanda – Egipto, BC Place Vancouver.

Lunes, 22 de junio 2026

Partido 41 – Grupo I: Noruega – Senegal, Nueva York Nueva Jersey Stadium.

Partido 42 – Grupo I: Francia – Clasificatorio 2, Philadelphia Stadium.

Partido 43 – Grupo J: Argentina – Austria, Dallas Stadium.

Partido 44 – Grupo J: Jordania – Argelia, San Francisco Bay Area Stadium.

Martes, 23 de junio 2026

Partido 45 – Grupo L: Inglaterra – Ghana, Boston Stadium.

Partido 46 – Grupo L: Panamá – Croacia, Toronto Stadium.

Partido 47 – Grupo K: Portugal – Uzbekistán, Houston Stadium.

Partido 48 – Grupo K: Colombia – Clasificatorio 1, Estadio Guadalajara.

Miércoles, 24 de junio 2026

Partido 49 – Grupo C: Escocia – Brasil, Miami Stadium.

Partido 50 – Grupo C: Marruecos – Haití, Atlanta Stadium.

Partido 51 – Grupo B: Canadá – Suiza, BC Place Vancouver.

Partido 52 – Grupo B: Repechaje UEFA 1- Qatar, Seattle Stadium.

Partido 53 – Grupo A: México – Repechaje UEFA 4, Estadio Ciudad de México.

Partido 54 – Grupo A: Sudáfrica – República de Corea, Estadio Monterrey.

Jueves, 25 de junio 2026

Partido 55 – Grupo E: Curazao – Costa de Marfil, Philadelphia Stadium.

Partido 56 – Grupo E: Ecuador- Alemania, New York New Jersey Stadium.

Partido 57 – Grupo F: Japón – Repechaje UEFA 2, Dallas Stadium.

Partido 58 – Grupo F: Túnez – Países Bajos, Kansas City Stadium.

Partido 59 – Grupo D: EE.UU. – Repechaje UEFA 3, Los Angeles Stadium.

Partido 60 – Grupo D: Australia- Paraguay San Francisco Bay Area Stadium.

Viernes, 26 de junio 2026

Partido 61 – Grupo I: Noruega – Francia, Boston Stadium.

Partido 62 – Grupo I: Senegal – Clasificatorio 2, Toronto Stadium.

Partido 63 – Grupo G: Egipto – Irán, Seattle Stadium.

Partido 64 – Grupo G: Nueva Zelanda – Bélgica, BC Place Vancouver.

Partido 65 – Grupo H: Cabo Verde – Arabia Saudita, Houston Stadium.

Partido 66 – Grupo H: Uruguay – España, Estadio Guadalajara.

Sábado, 27 de junio 2026

Partido 67 – Grupo L: Panamá – Inglaterra, New York New Jersey Stadium.

Partido 68 – Grupo L: Croacia – Ghana, Philadelphia Stadium.

Partido 69 – Grupo J: Argelia – Austria, Kansas City Stadium.

Partido 70 – Grupo J: Jordania – Argentina, Dallas Stadium.

Partido 71 – Grupo K: Colombia – Portugal, Miami Stadium.

Partido 72 – Grupo K: Clasificatorio 1 – Uzbekistán, Atlanta Stadium.

Dieciseisavos de final del Mundial 2026

Domingo, 28 de junio 2026

Partido 73 – 2º Grupo A – 2º Grupo B, Los Angeles Stadium.

Lunes, 29 de junio 2026

Partido 74 – 1º Grupo E – 3º Grupo A/B/C/D/F, Boston Stadium.

Partido 75 – 1º Grupo F – 2º Grupo C, Estadio Monterrey.

Partido 76 – 1º Grupo E – 2º Grupo F, Houston Stadium.

Martes, 30 de junio 2026

Partido 77 – 1º Grupo I – 3º Grupo C/D/F/G/H, New York New Jersey Stadium.

Partido 78 – 2º Grupo E – 2º Grupo I, Dallas Stadium.

Partido 79 – 1º Grupo A – 3º Grupo C/E/F/H/I, Estadio Ciudad de México.

Miércoles, 1 de julio 2026

Partido 80 – 1º Grupo L – 3º Grupo E/H/I/J/K, Atlanta Stadium.

Partido 81 – 1º Grupo D – 3º Grupo B/E/F/I/J, San Francisco Bay Area Stadium.

Partido 82 – 1º Grupo G – 3º Grupo A/E/H/I/J, Seattle Stadium.

Jueves, 2 de julio 2026

Partido 83 – 2º Grupo K – 2º Grupo L, Toronto Stadium.

Partido 84 – 1º Grupo H – 2º Grupo J, Los Angeles Stadium.

Partido 85 – 1º Grupo B – 3º Grupo E/F/G/I/J, BC Place Vancouver.

Viernes, 3 de julio 2026

Partido 86 – 1º Grupo J – 2º Grupo H, Miami Stadium.

Partido 87 – 1º Grupo K – 3º Grupo D/E/I/J/L, Kansas City Stadium.

Partido 88 – 2º Grupo D – 2º Grupo G, Dallas Stadium.

Octavos de final del Mundial 2026

Sábado, 4 de julio 2026

Partido 89 – Ganador partido 74 – Ganador partido 77, Philadelphia Stadium.

Partido 90 – Ganador partido 73 – Ganador partido 75, Houston Stadium.

Domingo, 5 de julio 2026

Partido 91 – Ganador partido 76 – Ganador partido 78, New York New Jersey Stadium.

Partido 92 – Ganador partido 79 – Ganador partido 80, Estadio Azteca Ciudad de México.

Lunes, 6 de julio 2026

Partido 93 – Ganador partido 83 – Ganador partido 84, Dallas Stadium.

Partido 94 – Ganador partido 81 – Ganador partido 82, Seattle Stadium.

Martes, 7 de julio 2026

Partido 95 – Ganador partido 86 – Ganador partido 88, Atlanta Stadium.

Partido 96 – Ganador partido 85 – Ganador partido 87, BC Place Vancouver.

Cuartos de final del Mundial 2026

Jueves, 9 de julio 2026

Partido 97 – Ganador partido 89 – Ganador partido 90, Boston Stadium.

Viernes, 10 de julio 2026

Partido 98 – Ganador partido 93 – Ganador partido 94, Los Angeles Stadium.

Sábado, 11 de julio 2026

Partido 99 – Ganador partido 91 – Ganador partido 92, Miami Stadium.

Partido 100 – Ganador partido 95 – Ganador partido 96, Kansas City Stadium.

Semifinales del Mundial 2026

Martes, 14 de julio 2026

Partido 101 – Ganador partido 97 – Ganador partido 98, Dallas Stadium.

Miércoles, 15 de julio 2026

Partido 102 – Ganador partido 99 – Ganador partido 100, Atlanta Stadium.

Partido por el tercer lugar del Mundial 2026

Sábado, 18 de julio 2026

Partido 103 – Perdedor partido 101 – Perdedor partido 102, Miami Stadium.

Final del Mundial 2026

Domingo, 19 de julio 2026

Partido 104 – Ganador partido 101 – Ganador partido 102, Nueva York Nueva Jersey Stadium.

