FIFA lanza canales de WhatsApp de ciudades anfitrionas del Mundial 2026: cómo registrarse, paso a paso
La FIFA lanzó sus canales de WhatsApp de las ciudades anfitrionas del Mundial 2026. Los fans pueden registrarse a través de su plataforma oficial, y de esta forma recibirán actualizaciones en tiempo real, orientación de viajes e información de la jornada de partidos durante el torneo.
“Cada ciudad anfitriona tiene su propio canal que proporciona a los fanáticos actualizaciones localizadas y oportunas antes y durante el torneo”.FIFA
El máximo organismo de futbol en el mundo indicó que este servicio también permitirá a los aficionados a planificar su visita en alguna de las urbes mundialistas, así como conocerlas.
¿Cómo registrarse al canal de WhatsApp de la Copa del Mundo 2026?
Las personas que quieran registrarse a los canales de WhatsApp de las ciudades anfitrionas del Mundial 2026 deberán hacerlo de la siguiente manera:
Ingresar al sitio oficial de la FIFA sobre el torneo.
Enseguida aparecerá un listado con las 16 ciudades mundialistas
Si el fan es de la CDMX, deberá dar clic en la opción que dice “Mexico City”.
Enseguida se presentará la opción de “Ver canal”, ahí hay que dar clic.
Y es todo, de esta manera se podrá hacer el registro a los canales de WhatsApp de las ciudades anfitrionas del Mundial 2026.
La misma dinámica debe realizarse si se debe estar suscrito al canal de otra urbe mundialista. Todo este proceso es gratuito y no tiene costo. Una vez que la persona hace su registro, le comenzará a llegar las notificaciones oficiales por el evento de este año y que dará comienzo el 11 de junio.
Calendario completo del Mundial 2026
Fase de grupos
Jueves, 11 de junio 2026
- Partido 1 – Grupo A: México – Sudáfrica, Estadio Ciudad de México.
- Partido 2 – Grupo A: República de Corea- Repechaje UEFA 4, Estadio Guadalajara.
Viernes, 12 de junio 2026
- Partido 3 – Grupo B: Canadá – Repechaje UEFA 1, Toronto Stadium.
- Partido 4 – Grupo D: EE.UU. – Paraguay, Los Angeles Stadium.
Sábado, 13 de junio 2026
- Partido 5 – Grupo C: Haití – Escocia, Boston Stadium.
- Partido 6 – Grupo D: Australia- Repechaje UEFA 3, BC Place Vancouver.
- Partido 7 – Grupo C: Brasil- Marruecos, Nueva York Nueva Jersey Stadium.
- Partido 8 – Grupo B: Qatar- Suiza, San Francisco Bay Area Stadium.
Domingo, 14 de junio 2026
- Partido 9 – Grupo E: Costa de Marfil- Ecuador Philadelphia Stadium.
- Partido 10 – Grupo E: Alemania – Curaxao, Houston Stadium.
- Partido 11 – Grupo F: Países Bajos- Japón, Dallas Stadium.
- Partido 12 – Grupo F: Repechaje UEFA 2- Túnez, Estadio Monterrey.
Lunes, 15 de junio 2026
- Partido 13 – Grupo H: Arabia Saudita – Uruguay, Miami Stadium.
- Partido 14 – Grupo H: España – Cabo Verde, Atlanta Stadium.
- Partido 15 – Grupo G: Irán – Nueva Zelanda, Los Angeles Stadium.
- Partido 16 – Grupo G: Bélgica – Egipto, Seattle Stadium.
Martes, 16 de junio 2026
- Partido 17 – Grupo I: Francia – Senegal, New York New Jersey Stadium.
- Partido 18 – Grupo I: Clasificatorio 2 – Noruega, Boston Stadium.
- Partido 19 – Grupo J: Argentina – Argelia, Kansas City Stadium.
- Partido 20 – Grupo J: Austria – Jordania, San Francisco Bay Area Stadium.
Miércoles, 17 de junio 2026
- Partido 21 – Grupo L: Ghana – Panamá, Toronto Stadium.
- Partido 22 – Grupo L: Inglaterra – Croacia, Dallas Stadium.
- Partido 23 – Grupo K: Portugal – Clasificatorio 1, Houston Stadium.
- Partido 24 – Grupo K: Uzbekistán – Colombia, Estadio Ciudad de México.
Jueves, 18 de junio 2026
- Partido 25 – Grupo A: Repechaje UEFA 4 – Sudáfrica, Atlanta Stadium.
- Partido 26 – Grupo B: Suiza- Repechaje UEFA 1, Los Angeles Stadium.
- Partido 27 – Grupo B: Canadá – Qatar, BC Place Vancouver.
- Partido 28 – Grupo A: México – República de Corea, Estadio Guadalajara.
Viernes, 19 de junio 2026
- Partido 29 – Grupo C: Brasil – Haití, Philadelphia Stadium.
- Partido 30 – Grupo C: Escocia – Marruecos, Boston Stadium.
- Partido 31 – Grupo D: Repechaje UEFA 3 – Paraguay, San Francisco Bay Area Stadium.
- Partido 32 – Grupo D: EE.UU. – Australia, Seattle Stadium.
Sábado, 20 de junio 2026
- Partido 33 – Grupo E: Alemania- Costa de Marfil, Toronto Stadium.
- Partido 34 – Grupo E: Ecuador- Curazao, Kansas City Stadium.
- Partido 35 – Grupo F: Países Bajos – Repechaje UEFA 2, Houston Stadium.
- Partido 36 – Grupo F: Túnez – Japón, Estadio Monterrey.
Domingo, 21 de junio 2026
- Partido 37 – Grupo H: Uruguay – Cabo Verde, Miami Stadium.
- Partido 38 – Grupo H: España – Arabia Saudita, Atlanta Stadium.
- Partido 39 – Grupo G: Bélgica – Irán, Los Angeles Stadium.
- Partido 40 – Grupo G: Nueva Zelanda – Egipto, BC Place Vancouver.
Lunes, 22 de junio 2026
- Partido 41 – Grupo I: Noruega – Senegal, Nueva York Nueva Jersey Stadium.
- Partido 42 – Grupo I: Francia – Clasificatorio 2, Philadelphia Stadium.
- Partido 43 – Grupo J: Argentina – Austria, Dallas Stadium.
- Partido 44 – Grupo J: Jordania – Argelia, San Francisco Bay Area Stadium.
Martes, 23 de junio 2026
- Partido 45 – Grupo L: Inglaterra – Ghana, Boston Stadium.
- Partido 46 – Grupo L: Panamá – Croacia, Toronto Stadium.
- Partido 47 – Grupo K: Portugal – Uzbekistán, Houston Stadium.
- Partido 48 – Grupo K: Colombia – Clasificatorio 1, Estadio Guadalajara.
Miércoles, 24 de junio 2026
- Partido 49 – Grupo C: Escocia – Brasil, Miami Stadium.
- Partido 50 – Grupo C: Marruecos – Haití, Atlanta Stadium.
- Partido 51 – Grupo B: Canadá – Suiza, BC Place Vancouver.
- Partido 52 – Grupo B: Repechaje UEFA 1- Qatar, Seattle Stadium.
- Partido 53 – Grupo A: México – Repechaje UEFA 4, Estadio Ciudad de México.
- Partido 54 – Grupo A: Sudáfrica – República de Corea, Estadio Monterrey.
Jueves, 25 de junio 2026
- Partido 55 – Grupo E: Curazao – Costa de Marfil, Philadelphia Stadium.
- Partido 56 – Grupo E: Ecuador- Alemania, New York New Jersey Stadium.
- Partido 57 – Grupo F: Japón – Repechaje UEFA 2, Dallas Stadium.
- Partido 58 – Grupo F: Túnez – Países Bajos, Kansas City Stadium.
- Partido 59 – Grupo D: EE.UU. – Repechaje UEFA 3, Los Angeles Stadium.
- Partido 60 – Grupo D: Australia- Paraguay San Francisco Bay Area Stadium.
Viernes, 26 de junio 2026
- Partido 61 – Grupo I: Noruega – Francia, Boston Stadium.
- Partido 62 – Grupo I: Senegal – Clasificatorio 2, Toronto Stadium.
- Partido 63 – Grupo G: Egipto – Irán, Seattle Stadium.
- Partido 64 – Grupo G: Nueva Zelanda – Bélgica, BC Place Vancouver.
- Partido 65 – Grupo H: Cabo Verde – Arabia Saudita, Houston Stadium.
- Partido 66 – Grupo H: Uruguay – España, Estadio Guadalajara.
Sábado, 27 de junio 2026
- Partido 67 – Grupo L: Panamá – Inglaterra, New York New Jersey Stadium.
- Partido 68 – Grupo L: Croacia – Ghana, Philadelphia Stadium.
- Partido 69 – Grupo J: Argelia – Austria, Kansas City Stadium.
- Partido 70 – Grupo J: Jordania – Argentina, Dallas Stadium.
- Partido 71 – Grupo K: Colombia – Portugal, Miami Stadium.
- Partido 72 – Grupo K: Clasificatorio 1 – Uzbekistán, Atlanta Stadium.
Dieciseisavos de final del Mundial 2026
Domingo, 28 de junio 2026
- Partido 73 – 2º Grupo A – 2º Grupo B, Los Angeles Stadium.
Lunes, 29 de junio 2026
- Partido 74 – 1º Grupo E – 3º Grupo A/B/C/D/F, Boston Stadium.
- Partido 75 – 1º Grupo F – 2º Grupo C, Estadio Monterrey.
- Partido 76 – 1º Grupo E – 2º Grupo F, Houston Stadium.
Martes, 30 de junio 2026
- Partido 77 – 1º Grupo I – 3º Grupo C/D/F/G/H, New York New Jersey Stadium.
- Partido 78 – 2º Grupo E – 2º Grupo I, Dallas Stadium.
- Partido 79 – 1º Grupo A – 3º Grupo C/E/F/H/I, Estadio Ciudad de México.
Miércoles, 1 de julio 2026
- Partido 80 – 1º Grupo L – 3º Grupo E/H/I/J/K, Atlanta Stadium.
- Partido 81 – 1º Grupo D – 3º Grupo B/E/F/I/J, San Francisco Bay Area Stadium.
- Partido 82 – 1º Grupo G – 3º Grupo A/E/H/I/J, Seattle Stadium.
Jueves, 2 de julio 2026
- Partido 83 – 2º Grupo K – 2º Grupo L, Toronto Stadium.
- Partido 84 – 1º Grupo H – 2º Grupo J, Los Angeles Stadium.
- Partido 85 – 1º Grupo B – 3º Grupo E/F/G/I/J, BC Place Vancouver.
Viernes, 3 de julio 2026
- Partido 86 – 1º Grupo J – 2º Grupo H, Miami Stadium.
- Partido 87 – 1º Grupo K – 3º Grupo D/E/I/J/L, Kansas City Stadium.
- Partido 88 – 2º Grupo D – 2º Grupo G, Dallas Stadium.
Octavos de final del Mundial 2026
Sábado, 4 de julio 2026
- Partido 89 – Ganador partido 74 – Ganador partido 77, Philadelphia Stadium.
- Partido 90 – Ganador partido 73 – Ganador partido 75, Houston Stadium.
Domingo, 5 de julio 2026
- Partido 91 – Ganador partido 76 – Ganador partido 78, New York New Jersey Stadium.
- Partido 92 – Ganador partido 79 – Ganador partido 80, Estadio Azteca Ciudad de México.
Lunes, 6 de julio 2026
- Partido 93 – Ganador partido 83 – Ganador partido 84, Dallas Stadium.
- Partido 94 – Ganador partido 81 – Ganador partido 82, Seattle Stadium.
Martes, 7 de julio 2026
- Partido 95 – Ganador partido 86 – Ganador partido 88, Atlanta Stadium.
- Partido 96 – Ganador partido 85 – Ganador partido 87, BC Place Vancouver.
Cuartos de final del Mundial 2026
Jueves, 9 de julio 2026
- Partido 97 – Ganador partido 89 – Ganador partido 90, Boston Stadium.
Viernes, 10 de julio 2026
- Partido 98 – Ganador partido 93 – Ganador partido 94, Los Angeles Stadium.
Sábado, 11 de julio 2026
- Partido 99 – Ganador partido 91 – Ganador partido 92, Miami Stadium.
- Partido 100 – Ganador partido 95 – Ganador partido 96, Kansas City Stadium.
Semifinales del Mundial 2026
Martes, 14 de julio 2026
- Partido 101 – Ganador partido 97 – Ganador partido 98, Dallas Stadium.
Miércoles, 15 de julio 2026
- Partido 102 – Ganador partido 99 – Ganador partido 100, Atlanta Stadium.
Partido por el tercer lugar del Mundial 2026
Sábado, 18 de julio 2026
- Partido 103 – Perdedor partido 101 – Perdedor partido 102, Miami Stadium.
Final del Mundial 2026
Domingo, 19 de julio 2026
- Partido 104 – Ganador partido 101 – Ganador partido 102, Nueva York Nueva Jersey Stadium.
