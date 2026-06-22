Empate épico en Miami: Uruguay no puede con la revelación Cabo Verde

GENERANDO AUDIO...

Kevin Lenini y Hélio Varela brillan en empate histórico ante Uruguay. Reuters

Uruguay y Cabo Verde empataron 2-2 en Miami en el segundo partido del Grupo C del Mundial 2026, en un encuentro cargado de emociones y sorpresas. Cabo Verde sorprendió al ponerse en ventaja temprano con un gol histórico de Kevin Lenini, mientras que Uruguay reaccionó antes del descanso con goles de Maximiliano Araújo y Agustín Canobbio, mostrando el carácter y la capacidad ofensiva de los sudamericanos.

En la segunda mitad, Cabo Verde volvió a nivelar el marcador gracias a un error defensivo de Mathías Olivera que permitió a Hélio Varela anotar. A pesar de los intentos de Uruguay por cerrar el partido, incluyendo varias acciones claras de Canobbio y cambios ofensivos de Marcelo Bielsa, el encuentro terminó en empate, dejando a ambas selecciones con dos puntos cada una tras dos jornadas y consolidando a Cabo Verde como una de las sorpresas del torneo. PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA CLAROSPORTS.COM