Escocia inicia el Mundial 2026 con triunfo ajustado sobre Haití

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Escocia se puso como líder del sector C | Reuters

Escocia debutó con una victoria por 1-0 ante Haití en la Copa Mundial 2026, en un partido disputado en Boston que se definió con un gol de John McGinn. El equipo dirigido por Steve Clarke sumó sus primeros tres puntos y se colocó en la parte alta del Grupo C, en una jornada donde el empate 1-1 entre Brasil y Marruecos dejó abierta la disputa por el liderato del sector. Checa todos los detalles del encuentro en nuestra CRÓNICA.