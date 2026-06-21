España golea a Arabia Saudita en el Mundial 2026 y es líder del Grupo H

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España se impone a Arabia Saudita | Reuters

¡La Furia Roja ya llegó al Mundial 2026! España dejó atrás las dudas que generó en su debut ante Curazao y se desquitó con una goleada 4-0 sobre Arabia Saudita en la segunda jornada de la fase de grupos, con la que se coloca en el primer lugar del Grupo H con cuatro puntos. La todavía muy joven estrella, Lamine Yamal fue el que abrió el camino a la goleada, mientras que Mikel Oyarzabal se metió de lleno a la tabla de goleadores de la actual Copa del Mundo y La Roja gana en el cumpleaños número 65 del estratega Luis de la Fuente.