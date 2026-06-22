Esteban Solari regresa a Pumas como nuevo entrenador rumbo al Apertura 2026

GENERANDO AUDIO...

Solari inicia su ciclo como técnico de Pumas. Claro Sports

El Club Universidad Nacional oficializó la llegada de Esteban Solari como nuevo entrenador del primer equipo varonil, tras la salida de Efraín Juárez. Solari regresa a una institución que ya conoce, donde vistió la camiseta entre 2007 y 2008, y asumirá el reto de continuar el proyecto auriazul tras llevar al equipo al subcampeonato del Clausura 2026 bajo la dirección de Juárez. Su incorporación busca mantener al conjunto dentro de los primeros planos de la Liga MX y consolidar la base competitiva que dejó el torneo anterior.

El técnico argentino cuenta con experiencia internacional como director técnico en Malasia, Chile, Argentina y México, lo que le permitirá aportar distintos enfoques tácticos y estratégicos al equipo universitario. Su objetivo inmediato será sostener la plantilla que alcanzó la final, reforzar los puntos necesarios y preparar al equipo para el Apertura 2026, cumpliendo con la expectativa de la afición de que Pumas mantenga continuidad deportiva y competitividad en los próximos torneos. PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA CLAROSPORTS.COM