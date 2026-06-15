Festival sueco en Monterrey: Suecia aplasta a Túnez en su debut mundialista

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Suecia suma sus primeros puntos del Mundial 2026 | Imago7

Suecia inició su participación en el Mundial 2026 con una contundente victoria por 5-1 sobre Túnez, en partido correspondiente al Grupo F disputado en el Estadio Monterrey. El conjunto europeo mostró eficacia desde los primeros minutos y rápidamente tomó el control del encuentro con un gol tempranero de Yasin Ayari tras una jugada dentro del área.

Alexander Isak amplió la ventaja con una gran acción individual al minuto 30, mientras que Túnez respondió antes del descanso con el 2-1, obra de Omar Rekik tras un remate de cabeza. En la segunda mitad, Suecia recuperó el dominio del partido y aumentó la diferencia con un gol de Viktor Gyökeres tras una recuperación en salida.

En el tramo final, Mattias Svanberg marcó el cuarto tanto que fue validado por el VAR, mientras que Yasin Ayari cerró la goleada con su doblete en tiempo agregado. Con este resultado, Suecia suma sus primeros tres puntos y lidera el Grupo F, mientras que Túnez queda sin unidades tras la primera jornada del torneo. PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA CLAROSPORTS.COM