¡Fin de una era! André Jardine apunta a cerrar su histórica etapa con el América

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El brasileño se marcharía con el tricampeonato como su máximo legado | Claro Sports

André Jardine dejaría de ser entrenador del Club América después de encabezar uno de los ciclos más exitosos en la historia reciente de las Águilas. Su gestión quedó marcada por el tricampeonato de Liga MX, con los títulos del Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024, además de otros trofeos como Campeón de Campeones, Supercopa de la Liga MX y Campeones Cup 2024. Su salida abriría un nuevo reto para la directiva, que deberá encontrar un proyecto capaz de sostener la exigencia y la vara alta que dejó en Coapa. AQUÍ LA NOTICIA COMPLETA