Francia golea a Irak con doblete histórico de Mbappé y avanza a la siguiente ronda del Mundial

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Mbappé firma doblete y Francia supera a Irak tras tormenta eléctrica | Reuters

Francia sigue mostrándose como uno de los más serios candidatos a levantar la Copa del Mundo 2026, al golear 3-0 a Irak en el Estadio Filadelfia, para llegar a seis puntos en el Grupo I, con lo que se clasifica a los dieciseisavos de final a falta de la última jornada de la fase de grupos. Kylian Mbappé se despachó con un nuevo doblete, con el que llegó a cuatro anotaciones en el torneo y a 16 en la historia de los Mundiales, dándole alcance al alemán Miroslav Klose.

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