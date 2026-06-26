Francia golea a Noruega y se adueña del liderato del Grupo I del Mundial 2026

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Francia termina invicta en la fase de grupos | Reuters

Francia reafirmó su condición de favorita en el Mundial 2026 tras vencer 1-4 a Noruega en su último partido de la fase de grupos, con Ousmane Dembélé como figura al marcar un hat-trick y llegar a cuatro goles en el torneo. Con este resultado, Les Bleus cerró como líder del Grupo I con nueve puntos, mientras que Noruega avanzó como segundo del sector con seis unidades pese a la derrota. De mantenerse los cruces proyectados, Francia se mediría a Suecia en dieciseisavos de final y Noruega enfrentaría a Costa de Marfil. Crónica completa, AQUÍ.