Francia vuelve a frenar a Marruecos y ya está en semifinales del Mundial

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Mbappé y Dembélé marcaron para Francia | Odd ANDERSEN / AFP

Francia repitió la historia ante Marruecos y se convirtió en el primer semifinalista del Mundial 2026, tras imponerse 2-0 en Boston. Kylian Mbappé falló un penalti en el primer tiempo, pero abrió el marcador al minuto 60, mientras que Ousmane Dembélé sentenció el partido al 66’.

Marruecos resistió durante una hora con Bono como figura, pero no logró sostener el empate en el complemento. El conjunto francés llegó a seis victorias en seis partidos, con 16 goles a favor y dos en contra, y ahora espera en semifinales al ganador del cruce entre España y Bélgica. AQUÍ LA CRÓNICA COMPLETA