Gilberto Mora anota doblete y comanda victoria de Xolos ante Pumas

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Pumas cae ante Xolos | Imago 7

Gilberto Mora volvió a ser protagonista en la Liga MX y encabezó la victoria 2-0 de Tijuana sobre Pumas en la jornada 6 del Apertura 2026. El joven mediocampista mexicano convirtió dos penales en la segunda mitad y marcó la diferencia en un encuentro que permaneció cerrado durante los primeros 45 minutos. Los universitarios terminaron con diez jugadores tras la expulsión de Pablo Bennevendo y no encontraron respuesta ante unos Xolos que aprovecharon sus oportunidades en el Estadio Caliente. LEE LA CRÓNICA COMPLETA AQUÍ