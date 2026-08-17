Gilberto Mora hunde a Cruz Azul en la frontera

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Mora apareció con gol y asistencia | Imago7

Cruz Azul sufrió su segunda derrota del Apertura 2026 tras caer 2-1 ante Tijuana en el Estadio Caliente. Ignacio Rivero abrió el marcador para Xolos tras una asistencia de Gilberto Mora, Nicolás Ibáñez igualó antes del descanso y el propio Mora apareció al minuto 53 con el gol que definió el encuentro. La Máquina intentó reaccionar con cambios ofensivos, pero no encontró claridad en los últimos metros y volvió a dejar puntos en el camino. Checa todos los detalles del encuentro en nuestra CRÓNICA.