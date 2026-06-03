Guillermo Almada, el candidato fuerte para tomar el lugar de Jardine en América

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El uruguyo haría su regreso a la Liga MX | Claro Sports

Guillermo Almada aparece como el principal candidato para reemplazar a André Jardine en el banquillo del América, en una posible transición que buscaría mantener la línea ganadora del club. El técnico uruguayo llegaría con credenciales sólidas tras su etapa en Pachuca, donde ganó el Apertura 2022 y la Concacaf Champions Cup 2024, además de consolidar un estilo intenso, competitivo y formador. Su reto sería sostener la vara altísima que dejó Jardine con el tricampeonato azulcrema y responder de inmediato a la presión de Coapa. AQUÍ LA NOTICIA COMPLETA