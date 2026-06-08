Guillermo Almada toma el mando del América y arranca nueva etapa

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Guillermo Almada, nuevo entrenador del América | Claro Sports

Guillermo Almada inicia una nueva era en el Club América como director técnico tras la salida de André Jardine, así lo confirmó el club de Coapa. El uruguayo llega con un historial destacado en la Liga MX, incluyendo títulos nacionales e internacionales con Pachuca, y se enfrenta al reto de mantener el protagonismo azulcrema tras un ciclo histórico que incluyó un tricampeonato. Almada deberá imprimir su sello, basado en intensidad, presión alta y ataque veloz, mientras adapta al plantel ganador a nuevas exigencias tácticas y de liderazgo.

La directiva del América apuesta por un técnico con experiencia y carácter, capaz de gestionar la transición sin perder la competitividad ni la obligación de levantar títulos. Almada tendrá que responder en torneos locales e internacionales, sostener la motivación del equipo y mantener la identidad del club frente a una afición acostumbrada a resultados sobresalientes.

Su llegada representa tanto continuidad como renovación: conservar la fuerza del proyecto de Jardine mientras imprime su estilo propio para los próximos desafíos. Con esta designación, el América abre un capítulo que promete intensidad, exigencia y altas expectativas en la Liga MX y en cada competencia que dispute. PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA CLAROSPORTS.COM