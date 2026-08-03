Henry Martín y Brian Rodríguez le dan forma al triunfo del América ante Santos

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Rodríguez regresa a la actividad y colabora con gol | Alejandra Suárez/ClaroSports

Las Águilas del América brillan en su presentación ante su público en el Azteca dentro de la jornada 3 del Clausura 2026. La escuadra azulcrema, si bien no mostró un juego espectacular si terminó por ser contundente en varias de sus apariciones ante la meta rival. Con goles de Henry Martín, Brian Rodríguez y Alejandro Cárdenas, los locales se imponen por contundente 3-0 y se llevan los tres puntos ante Santos Laguna. LEE LA CRÓNICA COMPLETA AQUÍ