Histórico: Karim López rompe barrera y se convierte en el primer mexicano seleccionado en primera ronda del Draft NBA 2026
Karim López escribió un capítulo histórico para el deporte mexicano al ser seleccionado en la primera ronda del Draft de la NBA 2026. El alero fue elegido con el pick número 21 por los Detroit Pistons, en una selección que posteriormente fue transferida a los Memphis Grizzlies, convirtiéndose en el primer jugador nacido en México en ser tomado en la primera ronda del Draft.
El joven de 19 años llegó al evento como uno de los prospectos internacionales más destacados de su generación gracias a su desarrollo en la NBL Next Stars. Su potencia física, versatilidad defensiva y capacidad para atacar el aro lo colocaron en el radar de múltiples equipos de la NBA, consolidando una proyección que finalmente se confirmó en la noche del Draft. PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA CLAROSPORTS.COM