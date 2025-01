Hulk protagoniza boda polémica al casarse con sobrina de su exesposa

Hulk se casó con Camila Sousa, sobrina de su exesposa. Foto: AFP

El delantero brasileño Givanildo Vieira de Souza, mejor conocido como Hulk, ha generado polémica tras su reciente boda con Camila Sousa, sobrina de su exesposa. La ceremonia, celebrada el pasado 3 de enero, marcó un nuevo capítulo en la vida del futbolista del Atlético Mineiro, aunque no estuvo exenta de críticas y reproches familiares.

Hulk y Camila Sousa iniciaron su relación poco después de la separación del jugador con Iran Angelo, con quien estuvo casado durante 12 años y tuvo tres hijos.

La noticia de su vínculo sentimental con Camila causó revuelo desde el principio, pero las críticas se intensificaron tras la oficialización de su matrimonio y la llegada de dos hijos en común.

La familia de Iran Angelo, especialmente su hermana Rayssa Angelo, ha sido una de las principales voces críticas contra la nueva pareja. Rayssa no ocultó su indignación y lanzó severas acusaciones contra su sobrina, calificando su acción como una traición imperdonable.

“Hoy es un día difícil de aceptar, un día que revela hasta dónde puede llegar la traición cuando proviene de las personas que menos esperamos. Si mi madre viviera, estoy segura de que no sería capaz de soportar tal monstruosidad”, expresó Rayssa en sus redes sociales.

Además, recordó con pesar que la boda ocurrió en una fecha simbólica para la familia. “Exactamente hoy, hace siete años, estábamos de luto por la muerte de mi madre, y hoy ocurrió un espectáculo macabro que me hizo comprender que ella realmente no podría estar aquí, porque no podría resistirse a tanta vergüenza y monstruosidad”.

Mientras que las críticas por parte de la familia de Iran Angelo no cesan, Hulk ha expresado públicamente su felicidad por haber encontrado el amor en Camila Sousa. En sus redes sociales, el futbolista compartió un emotivo mensaje sobre su reciente enlace matrimonial: “Ante Dios y las promesas de nuestro amor, nos unimos en un solo corazón, iniciando juntos nuestra eternidad. Vida, te amo”.