IA desata polémica tras manipular una falta en el partido Crystal Palace vs AEK Larnaca

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Video de IA manipula falta en el Crystal Palace vs AEK Larnaca. Foto: Getty

En la ida de los octavos de final de la Conference League, Crystal Palace se impuso 2-1 al AEK Larnaca en un partido donde una jugada disciplinaria terminó desatando polémica en redes sociales. Durante el encuentro, un defensa del AEK, Enric Saborit, jaló la playera de un rival, Ismaila Sarr, acción que le costó la segunda tarjeta amarilla y, por consecuencia, la expulsión.

Sin embargo, en redes sociales comenzó a circular un video manipulado con inteligencia artificial (IA) que mostraba un supuesto golpe que nunca ocurrió en el partido original. La versión alterada generó confusión entre usuarios, quienes aseguraban que la tarjeta roja se debió a una agresión inexistente.

La jugada real fue clara: el defensor únicamente sujetó la camiseta de su contrincante, lo que derivó en falta y la segunda amonestación. No hubo contacto violento ni golpe, según lo observado en la transmisión original del partido.

A pesar de esto, contenidos editados con IA comenzaron a viralizarse rápidamente. En estos clips, se añadía un supuesto puñetazo por parte de Saborit al rostro de Sarr, lo que provocó que muchos usuarios asumieran como real una versión que no corresponde a los hechos.

En el minuto 6:02 del video de Claro Sports, se puede observar lo que en realidad sucedió para que Saborit fuera expulsado.

El caso refleja cómo el uso de herramientas de inteligencia artificial puede modificar imágenes o videos deportivos y generar interpretaciones erróneas. En cuestión de horas, la versión falsa se posicionó en redes como si fuera la verdadera razón de la expulsión.

Por ahora, el partido mantiene su registro oficial sin cambios. La expulsión de Saborit se debió únicamente a la acumulación de tarjetas tras una falta por sujetar la playera.

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