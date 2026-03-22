Asistente arbitral le niega saludo a Nicolás Larcamón al final del Cruz Azul vs Mazatlán y se hace viral

GENERANDO AUDIO...

Nicolás Larcamón habría reclamado muchas decisiones en el encuentro. Foto: AFP

Karen Díaz, asistente arbitral en el partido entre Mazatlán y Cruz Azul, al final del encuentro, le negó el saludo al director técnico de La Máquina, Nicolás Larcamón, el momento quedó captado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales.

Como muestran las imágenes, el entrenador celeste se acercó a la cuarteta arbitral tras el empate 1-1 para reclamar decisiones del encuentro y, como es habitual, intentó despedirse con un apretón de manos. Sin embargo, la asistente arbitral decidió no corresponder el gesto.

El momento que generó polémica

Mientras se dirigía a Maximiliano Quintero, árbitro central del partido, Larcamón expresó varias inconformidades por el trabajo arbitral.

A pesar de ello, extendió la mano para saludarlo, gesto que sí fue correspondido por el árbitro, así como por el segundo asistente, Jesús Lorenzo Soto.

Pero, fue al momento de extender su mano, cuando Karen Díaz dio un paso para atrás para evitar estrechar su mano. Este gesto provocó enojo en el estratega cementero. “¿No saludas?”, se alcanza a entender que le dice a la asistente.

Tras el incidente, distintos periodistas y analistas han especulado las razones por las que la asistente Karen Díaz le negara el saludo a Nicolás Larcamón.

Hasta el momento, ninguno de los involucrados ha emitido algún comentario relacionado con el hecho que ha dado de qué hablar en redes sociales.

Reclamos de Nicolás Larcamón durante todo el partido

Cabe recordar que la tensión entre el técnico y el cuerpo arbitral se mantuvo a lo largo del encuentro. Larcamón protestó de manera constante las decisiones de Maximiliano Quintero y del resto del equipo arbitral.

Sus quejas no solo se dirigieron al central, también alcanzaron a los asistentes y al cuarto árbitro, José Luis Alba.

Asimismo, la insistencia del entrenador derivó en una tarjeta amarilla al minuto 69. Además de él, jugadores como Agustín Palavecino y Gonzalo Piovi también mostraron inconformidad con algunas decisiones.

El empate 1-1, por el momento, dejó a Cruz Azul en el segundo lugar de la tabla con 27 puntos. La Máquina todavía podría caer a la tercera posición si Toluca gana en el cierre de la jornada.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.