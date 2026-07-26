¡Imparables! Cruz Azul vence a Toluca y es Campeón de Campeones

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Cruz Azul es campeón de campeones | Imago 7

Este sábado, el conjunto de Cruz Azul se proclamó Campeón de Campeones de la Liga MX, de la temporada 2025-2026, al derrotar a la escuadra de Toluca, lo que significó el segundo trofeo con Joel Huiqui al mando.

El encuentro fue bastante mejor para los Escarlatas, quienes fueron los primeros en generar peligro y los más incisivos en el área rival. Primero avisaron con un disparo de Fernando Arce que se marchó desviado, y después Jorge Díaz Price se quedó muy cerca luego de una gran jugada individual.

Continuaron los minutos, y los Diablos Rojos seguían mostrándose superiores, y nuevamente estuvieron muy cerca de abrir el marcador con un tiro elevado de Nicolás Castro y con un remate cruzado de Alexis Vega que Kevin Mier mandó a tiro de esquina de buena forma.

No obstante, los Cementeros encontraron su oportunidad y no la dejaron ir, porque José Paradela los adelantó en la pizarra. El enganche argentino, asistido por Charly Rodríguez, venció a Luis García con un tiro raso pegado al poste derecho desde afuera del área.

Tras la anotación en contra, los mexiquenses buscaron reaccionar y mediante intentos de Nicolás Castro y Alexis Vega, pero continuaron sin ser contundentes. En contraparte, en una descolgada, Luis García evitó el 0-2 al achicar correctamente y con un manotazo tapar el globito de Gabriel Fernández.

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