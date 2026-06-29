¡Increíble! Paraguay elimina a Alemania en penales y desata la gran sorpresa del Mundial 2026

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Paraguay elimina a Alemania en penaltis | REUTERS/Peter Cziborra

Paraguay protagonizó la gran sorpresa de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 al eliminar a Alemania en una tanda de penales por 4-3, tras empatar 1-1 en el tiempo regular. Orlando Gill se convirtió en héroe al detener los disparos de Havertz y Woltemade, mientras que Miguel Almirón falló con la muerte súbita, y el capitán Canale definió el pase a octavos para la albirroja. Durante el partido, Alemania dominó la posesión, pero se encontró con un bloque defensivo paraguayo extremadamente ordenado, que permitió apenas una ocasión clara en la primera mitad.

El gol histórico de Juan Enciso al minuto 42 fue el primero de Paraguay en un juego de eliminación directa en un Mundial, y amplió la preocupante racha de Alemania de 10 partidos consecutivos recibiendo goles, la última vez que mantuvieron su arco en cero fue en la final de 2014. En la segunda mitad y durante la prórroga, la Mannschaft intentó de todo para superar la defensa guaraní, pero las oportunidades no se concretaron y el partido se definió en penales, dejando a Paraguay como la sorpresa del torneo y demostrando que en los 16avos de final cualquier marcador puede revertirse con concentración y estrategia. PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA CLAROSPORTS.COM