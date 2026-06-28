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Inglaterra cierra como líder del Grupo L mientras Panamá se despide del Mundial
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Inglaterra cerró la fase de grupos del Grupo J con un triunfo 2-0 ante Panamá en Nueva Jersey y se consagró líder del sector. Los goles de Jude Bellingham y Harry Kane en el complemento sellaron una victoria que confirma a los Tres Leones como uno de los candidatos al título, mientras que Panamá se despide del torneo con una marca que ninguna otra selección registra en esta Copa Mundial 2026.