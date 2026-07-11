¡Inglaterra mantiene el sueño! Derrota a Noruega en tiempos extras y avanza a semifinales de la Copa del Mundo 2026

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Bellingham consiguió el gol que dio el pase a semis | Reuters

La selección de Inglaterra tuvo que apelar a la remontada y a los tiempos extras, para poder hacerse del pase a las semifinales de la Copa del Mundo 2026. Doblete de Jude Bellingham le da forma al 2-1 final sobre la selección de Noruega, en duelo disputado en el Miami Stadium. Ahora, el ‘Equipo de la Rosa’ espera en la fase de los cuatro mejores al ganador de la serie entre Argentina y Suiza. Checa todos los detalles del encuentro en nuestra crónica AQUÍ.