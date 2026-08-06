Inter Miami se estrena con victoria en la Leagues Cup con doblete de Messi ante San Luis

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El argentino regresó con todo tras el Mundial | CHANDAN KHANNA / AFP

Inter Miami derrotó 4-2 al Atlético de San Luis en la primera jornada de la Leagues Cup. David Rodríguez adelantó al conjunto potosino, pero Lionel Messi empató y lideró la remontada con un doblete. Telasco Segovia y Micael completaron la cuenta para las Garzas antes del descanso.

Rafa Llorente redujo la diferencia en la segunda mitad y San Luis mantuvo una postura ofensiva, aunque no pudo concretar sus oportunidades. El encuentro fue suspendido temporalmente por una tormenta eléctrica y, tras la reanudación, Miami conservó su ventaja hasta el final. AQUÍ LA CRÓNICA COMPLETA