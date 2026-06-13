Isaac del Toro vuelve a brillar y gana la etapa 7 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes

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Isaac del Toro celebra la victoria en la etapa 7 | Anne-Christine Poujoulat/ AFP

Isaac del Toro volvió a destacar en el ciclismo internacional al quedarse con la victoria en la séptima etapa del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026, en una jornada exigente disputada en el ascenso al Grand Colombier, donde el corredor mexicano del UAE Team Emirates-XRG mostró solidez en los tramos decisivos para imponerse en un duelo directo frente al español Juan Ayuso, a quien superó en la parte final del recorrido, consolidando así un triunfo que refuerza su proyección dentro del pelotón y lo mantiene como una de las jóvenes figuras más prometedoras del ciclismo mundial. Lee la nota completa AQUÍ.