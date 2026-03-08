Jean Pierre Arroyo sufre fuerte lesión durante encuentro del Independiente del Valle y Mushuc Runa en Ecuador

GENERANDO AUDIO...

El partido entre Independiente del Valle y Mushuc Runa en la liga ecuatoriana estuvo marcado por una fuerte lesión sufrida por el futbolista Jean Pierre Arroyo, luego de una dura entrada del defensor argentino Brian Negro.

La jugada ocurrió alrededor del minuto 61, cuando Arroyo avanzaba con velocidad hacia el área rival. En su intento por detenerlo, Negro realizó una barrida que impactó de lleno la pierna izquierda del atacante, provocando que el pie se doblara de manera antinatural a la altura de la tibia y el peroné.

El árbitro del encuentro expulsó de inmediato al defensor de Mushuc Runa tras la falta.

Conmoción en el campo

Tras la acción, el futbolista de Independiente del Valle quedó tendido en el terreno de juego con evidentes gestos de dolor, mientras compañeros y rivales reaccionaban con preocupación. Algunos jugadores incluso se llevaron las manos a la cabeza al ver la gravedad de la lesión.

Durante el incidente también se registraron empujones y discusiones entre jugadores de ambos equipos. En medio del altercado, el árbitro recurrió al VAR y terminó expulsando a Jordy Alcívar y a Cristopher Angulo por su participación en la confrontación.

Arroyo fue retirado en camilla y trasladado en ambulancia para recibir atención médica especializada, mientras se espera el parte médico oficial para conocer la gravedad de la lesión.

Pese al incidente, Independiente del Valle logró imponerse 3-1 con goles de Matías Perelló y Riquelme Angulo, resultado que lo coloca como líder con puntaje perfecto en la Liga Ecuabet.

Tras el encuentro, el club expresó su respaldo al jugador lesionado y señaló que se mantendrá pendiente de su evolución médica.

