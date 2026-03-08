Persona se convulsiona en la tribuna tras la victoria de México Femenil ante Brasil

GENERANDO AUDIO...

México Femenil derrotó 1-0 a Brasil. Foto: Cuartoscuro

La tarde de este sábado y en el segundo compromiso dentro de la Fecha FIFA, la Selección Nacional de México Femenil enfrentó a su similar de Brasil en el Estadio Ciudad de los Deportes. Con un solitario gol, el conjunto tricolor consiguió la victoria.

Sin embargo, al término del partido, un incidente se suscitó en las gradas del Estadio Ciudad de los Deportes, pues una persona convulsionó mientras los aficionados comenzaban a desalojar el inmueble. Al darse cuenta, personas alrededor solicitaron la asistencia médica.

Inmediatamente, personal del estadio se acercó para asistir en la emergencia médica. Con una camilla, paramédicos y personal de seguridad desalojaron de las gradas al aficionado, quien posteriormente fue trasladado en ambulancia a un hospital cercano para recibir valoración médica.

México Femenil venció 1 por 0 a Brasil

Ante más de 24 mil personas y en el segundo compromiso en esta Fecha FIFA, la Selección Nacional de México derrotó 1 por 0 a Brasil, con un solitario gol de Greta Espinoza, defensora de Tigres Femenil. La anotación cayó en la segunda mitad, tras varias oportunidades en ambas porterías.

De esta manera, México Femenil ganó su segundo compromiso en esta convocatoria, luego de haber derrotado 7 por 0 a Santa Lucía.

