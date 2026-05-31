Johan Vásquez marca y México se impone a Australia en duelo de preparación

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El Tri gana por la mínima diferencia | Imago7

México mantiene viva la ilusión de cara al Mundial 2026 tras vencer 1-0 a Australia en el Rose Bowl de Pasadena, California, en uno de los últimos partidos de preparación antes del torneo. La solitaria anotación de Johan Vásquez fue suficiente para que el Tricolor asegurara la victoria, mientras los jugadores de Javier Aguirre buscaron consolidar su lugar en la lista definitiva y mostraron su mejor versión desde los primeros minutos. Checa las mejores acciones AQUÍ.