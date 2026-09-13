Kimi Antonelli gana la primera edición del Gran Premio de Madrid; Checo Pérez abandona

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El piloto italiano consigue su octava victoria de la temporada y amplía la diferencia en el liderato

Kimi Antonelli consiguió su octava victoria de la temporada | Reuters

Andrea Kimi Antonelli volvió a ganar en la Fórmula 1 al conquistar el Gran Premio de España 2026 en el circuito de Madring, donde sumó su octavo triunfo de la temporada y amplió su ventaja como líder del Campeonato Mundial de Pilotos. Max Verstappen terminó segundo y Lando Norris completó el podio, mientras que Sergio ‘Checo’ Pérez no pudo finalizar la competencia.

El piloto italiano completó las 57 vueltas y se convirtió en el primer ganador de una carrera de F1 en el circuito de Madrid. La prueba comenzó con Norris al frente después de salir desde la pole position, aunque Antonelli tuvo que devolverle momentáneamente la posición tras exceder los límites de pista en los primeros metros, situación que permitió a Verstappen acercarse a la lucha por el liderato. Aquí la nota completa.