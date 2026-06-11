Knicks hacen historia y toman ventaja en las Finales tras épica remontada sobre Spurs

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Photo by Nathaniel S. Butler / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP

Los New York Knicks lograron una remontada histórica en las Finales de la NBA al vencer 107-106 a los San Antonio Spurs en el Juego 4, después de estar abajo por 27 puntos en el Madison Square Garden. Con este triunfo, Nueva York tomó ventaja de 3-1 en la serie y quedó a un paso de conquistar el título de la NBA 2026. La primera mitad estuvo dominada por los Spurs, quienes impusieron ritmo y llegaron al descanso con una ventaja de 76-49 gracias a la producción de Victor Wembanyama, Devin Vassell y De’Aaron Fox.

La reacción de los Knicks comenzó en el tercer cuarto, con OG Anunoby, Jalen Brunson y Josh Hart liderando la recuperación. Nueva York comenzó a reducir la diferencia con triples y bandejas precisas, mientras Karl-Anthony Towns aportaba asistencias claves para mantener el impulso ofensivo. El Madison Square Garden se llenó de emoción a medida que los Knicks recortaban la ventaja y ponían en jaque a San Antonio, que intentaba mantener la calma bajo presión.

El cierre fue dramático y memorable: José Alvarado y Jalen Brunson acercaron a los Knicks a la delantera, y con solo un segundo por jugar, OG Anunoby anotó la canasta decisiva tras un tip, sellando la histórica victoria. Este triunfo coloca a Nueva York a solo un partido del campeonato, mientras que los Spurs deberán ganar los próximos tres encuentros para mantener vivas sus aspiraciones. El Juego 5 se disputará en San Antonio, donde la tensión y la expectativa por la continuación de la serie estarán al máximo. PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA CLAROSPORTS.COM