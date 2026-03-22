¡La capital es Azul y Oro! Pumas ruge y vence al América

GENERANDO AUDIO...

Pumas se impone al América | Imago 7

El Estadio Olímpico Universitario fue testigo de un Clásico Capitalino cargado de tensión, intensidad y drama hasta el último suspiro. Pumas impuso condiciones durante gran parte del encuentro, pero su falta de contundencia mantuvo con vida a un América que resistió y buscó el empate hasta el final, en un duelo que terminó con marcador de 1-0 y resolviéndose desde los once pasos en tiempo de compensación.

El conjunto universitario dominó el trámite, generó las opciones más claras y fue insistente en ataque, aunque la figura de Rodolfo Cota y la falta de precisión evitaron que el marcador se moviera durante los 90 minutos reglamentarios. Finalmente, un penal en los últimos instantes definió el rumbo del partido. LEE LA CRÓNICA COMPLETA AQUÍ

Te puede interesar: