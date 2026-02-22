La inseguridad en Jalisco obliga a suspender el Clásico femenil entre Chivas y América

GENERANDO AUDIO...

Debido a los actos de inseguridad y violencia registrados desde este domingo en el Área Metropolitana de Guadalajara y en distintos puntos de Jalisco, fue suspendido el Clásico Nacional de la Liga MX Femenil entre Chivas y América, tras la implementación de un “código rojo” por parte de las autoridades estatales. El encuentro, programado para las 17:00 horas de este domingo, fue pospuesto ante la situación que se vive en la ciudad. Los incidentes alcanzaron zonas aledañas al Estadio Akron: en Avenida Vallarta y Periférico, a aproximadamente dos kilómetros del inmueble.

En el mismo contexto, la Liga Expansión MX informó la reprogramación del partido en Tepatitlán entre Alteños y Tlaxcala, como medida preventiva para resguardar a jugadores, cuerpos técnicos y aficionados, De igual forma, el duelo de la jornada 7 del Clausura 2026 entre Tapatío y Tlaxcala, previsto para este domingo a las 16:00 horas en el Estadio Gregorio Tepa Gómez, fue reprogramado para el lunes 23 de febrero de 2026, en horario por confirmar.

