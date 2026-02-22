Próximos partidos

La inseguridad en Jalisco obliga a suspender el Clásico femenil entre Chivas y América

| 11:48 | Leonardo Mendez - Leonardo Mendez | Claro Sports | Ciudad de México
Se suspende el Chivas vs América de la Liga MX Femenil | Imago7

Debido a los actos de inseguridad y violencia registrados desde este domingo en el Área Metropolitana de Guadalajara y en distintos puntos de Jalisco, fue suspendido el Clásico Nacional de la Liga MX Femenil entre Chivas y América, tras la implementación de un “código rojo” por parte de las autoridades estatales. El encuentro, programado para las 17:00 horas de este domingo, fue pospuesto ante la situación que se vive en la ciudad. Los incidentes alcanzaron zonas aledañas al Estadio Akron: en Avenida Vallarta y Periférico, a aproximadamente dos kilómetros del inmueble.

En el mismo contexto, la Liga Expansión MX informó la reprogramación del partido en Tepatitlán entre Alteños y Tlaxcala, como medida preventiva para resguardar a jugadores, cuerpos técnicos y aficionados, De igual forma, el duelo de la jornada 7 del Clausura 2026 entre Tapatío y Tlaxcala, previsto para este domingo a las 16:00 horas en el Estadio Gregorio Tepa Gómez, fue reprogramado para el lunes 23 de febrero de 2026, en horario por confirmar.

LEE LA NOTA COMPLETA AQUÍ

Te puede interesar:

¡Orgullo mexicano! Isaac del Toro hace historia al proclamarse campeón del UAE Tour 2026

Deportes

¡Orgullo mexicano! Isaac del Toro hace historia al proclamarse campeón del UAE Tour 2026

Paulinho guía la victoria del Toluca con doblete ante Necaxa

Deportes

Paulinho guía la victoria del Toluca con doblete ante Necaxa

Cruz Azul gana y acaba con el invicto de las Chivas

Deportes

Cruz Azul gana y acaba con el invicto de las Chivas