Lando Norris reina en Hungría; Checo Pérez y Cadillac suman un nuevo DNF doble

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Lando Norris gana en Hungría | Reuters

Lando Norris estrenó su casillero de victorias en la temporada 2026 de la Fórmula 1 al conquistar el Gran Premio de Hungría. A bordo de su McLaren, el británico lideró la carrera en el trazado de Hungaroring y se subió a lo más alto del podio, escoltado por Max Verstappen y el joven Andrea Kimi Antonelli.

La otra cara de la moneda la vivió Sergio Pérez, quien se vio obligado a abandonar la competencia. Tras arrancar desde el carril de boxes por modificaciones en la suspensión de su monoplaza Cadillac, el piloto tapatío permaneció en las últimas posiciones durante los primeros giros antes de consumar su retiro. Lee aquí la nota completa.