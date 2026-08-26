León ruge en la Leagues Cup: Cambindo lidera goleada y mete a La Fiera en semifinales

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León se impone al Real Salt Lake | Imago 7

León avanzó a las semifinales de la Leagues Cup 2026 después de imponerse con autoridad por 3-0 al Real Salt Lake en los cuartos de final. El conjunto dirigido por Javier Gandolfi resolvió el encuentro con una actuación ofensiva encabezada por Díber Cambindo, quien marcó un doblete, además de la anotación de Sebastián Vegas. Los Esmeraldas dominaron el partido desde la primera mitad y mantuvieron el control para asegurar su boleto a la siguiente ronda.

La ventaja llegó al minuto 21, cuando Iván Moreno asistió a Cambindo, quien definió con la pierna izquierda para colocar el 1-0. En la segunda parte, León amplió la diferencia al 66’ con un remate de cabeza de Sebastián Vegas tras un tiro de esquina cobrado por Fernando Beltrán. El delantero colombiano cerró la cuenta al minuto 72 con su segundo gol de la noche, luego de una asistencia de Beltrán. Con el triunfo, León espera rival para las semifinales, que saldrá del duelo entre Toluca y Austin FC. PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA CLAROSPORTS.COM