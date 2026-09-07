León vence al América y se queda con el tercer lugar de la Leagues Cup 2026

GENERANDO AUDIO...

América y León disputaron un partido cerrado en el Shell Energy Stadium, donde La Fiera encontró la diferencia en los minutos finales gracias a Diber Cambindo. El delantero colombiano apareció al minuto 80 con un remate de cabeza para darle la victoria 1-0 al conjunto esmeralda, quedarse con el tercer lugar de la Leagues Cup 2026 y asegurar su clasificación a la Concacaf Champions Cup.

Desde el inicio, ambos equipos mostraron precauciones y pocas libertades en ataque. América intentó tomar la iniciativa con la posesión del balón, mientras que León apostó por transiciones rápidas para aprovechar la velocidad de sus atacantes. Apenas al primer minuto, Brian Rodríguez buscó conectar con Óscar Perea, pero la defensa esmeralda cortó el avance.

Lee la crónica completa AQUÍ.