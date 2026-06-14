¡Lewis Hamilton cumple el sueño de su vida! Primera victoria con Ferrari tras el GP de Barcelona-Cataluña

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Lewis Hamilton firmó su victoria 106 y le dio el triunfo 249 a Ferrari, en una tarde histórica en el GP de Barcelona-Cataluña de este 14 de junio

Lewis Hamilton logra triunfo histórico | Reuters

Lewis Hamilton escribió una de las páginas más emotivas de su legendaria carrera al conquistar el Gran Premio de Barcelona-Cataluña 2026 y conseguir su primera victoria como piloto de Ferrari. El británico, siete veces campeón del mundo, firmó el triunfo número 106 de su trayectoria y puso fin a una larga espera para la escudería italiana, que no ganaba una carrera desde el Gran Premio de México de 2024. En una jornada marcada por la estrategia y la gestión de neumáticos, Hamilton supo aprovechar un Virtual Safety Car en la parte final de la competencia para ejecutar una parada perfecta en boxes y tomar el control de una prueba que parecía destinada a Mercedes.

La carrera ofreció un desenlace dramático. George Russell lideró buena parte de las 66 vueltas, mientras Andrea Kimi Antonelli protagonizó una intensa batalla interna por el podio. Sin embargo, los problemas mecánicos golpearon al joven italiano en las últimas vueltas y también dejaron fuera a Charles Leclerc cuando Ferrari se encaminaba hacia un resultado histórico. Con el camino despejado, Hamilton administró su ventaja hasta cruzar la meta en primer lugar ante la mirada de miles de aficionados y con Novak Djokovic encargado de agitar la bandera a cuadros. Más atrás, Sergio ‘Checo’ Pérez cerró una carrera complicada para Cadillac tras arrancar desde la posición 19, sin posibilidades reales de pelear por los puntos en Montmeló. PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA CLAROSPORTS.COM

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