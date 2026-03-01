Liga MX tras jornada 8: Cruz Azul es nuevo líder, Chivas cae y América es goleado por Tigres

GENERANDO AUDIO...

Cruz Azul, nuevo líder en Liga MX tras 8 jornadas. Foto: Getty

Terminó la jornada número 8 del Clausura 2026 de la Liga MX, en la que Cruz Azul ahora es el nuevo líder de la tabla general. Por su parte, Santos Laguna sigue alejándose en el fondo de la clasificación.

Durante la octava fecha del torneo de la Liga MX se anotaron 24 goles. Además, se mostraron cuatro tarjetas rojas.

Resultados de la jornada 8 del Clausura 2026

Mazatlán apaga buen ritmo de Pachuca

En Mazatlán, los Cañoneros le pegaron 1 por 0 a Pachuca, quienes comenzaban a tener racha positiva. Aún con un jugador menos, tras la expulsión de Sebastián Santos, los locales sumaron tres puntos.

Querétaro y Santos empataron en duelo de sotaneros

En el duelo entre los dos últimos equipos en la clasificación, Santos y Querétaro dividieron unidades tras empatar a dos anotaciones. Los laguneros se quedaron sin Gruezo y Di Yorio, quienes fueron expulsados.

Juárez frenó buen paso de Atlas

En un buen duelo, Juárez le pegó 3 por 1 al Atlas, quienes lucían en puestos de liguilla. Los fronterizos sumaron para alejarse de los últimos lugares.

Tras empate vs Xolos, Pumas sigue sin perder

En el Estadio Caliente, Xolos y Pumas dividieron puntos luego de un gol por bando. Los goles fueron de Ramiro Arciga por los locales y de Juninho por los de C.U.

San Luis cae en casa ante Puebla

El Atlético de San Luis cayó 1-0 ante Puebla, quienes sorprendieron con un gol de último minuto cortesía de Esteban Lozano.

Toluca propina segunda derrota a Chivas

Chivas cayó en su visita al Nemesio Diez, donde el Toluca aprovechó la localía para ganar 2 por 0. Los bicampeones mandaron al rebaño fuera del liderato general tras los goles de Jesús Gallardo y Jorge Díaz.

Cruz Azul venció a Rayados para escalar a la cima

En el Estadio BBVA, Cruz Azul derrotó 2 por 0 a Rayados, en un partido que pudo tener el marcador más abultado a favor de los celestes. Para alcanzar el liderato, Rotondi y Palavecino fueron los autores de las anotaciones.

León pasó sobre Necaxa

De locales, León derrotó 2 por 1 al Necaxa. Diber Cambindo aplicó la ley del ex para darle el triunfo a los esmeraldas.

Tigres goleó a un América gris

Tigres salió del Ciudad de los Deportes con tres puntos, luego de ganar 4 por 1 ante un América de poco futbol. Los goles fueron de Angulo, Correa y un doblete de Brunetta; por las Águilas descontó Brian Rodríguez. Vinicius Lima se fue expulsado por los azulcremas.

Así quedó la tabla general tras la octava fecha

Cruz Azul – 19 pts. Toluca – 18 pts. Chivas – 18 pts. Pumas – 16 pts. Pachuca – 14 pts. Tigres – 13 pts. Altas – 13 pts. América – 11 pts. Rayados – 10 pts. León – 10 pts. Xolos – 9 pts. Necaxa – 9 pts. Puebla – 8 pts. San Luis – 7 pts. Juárez – 7 pts. Mazatlán – 7 pts. Querétaro – 6 pts. Santos – 2 pt.

Jornada 9 será a mitad de semana

Para la próxima jornada del Clausura 2026, la fecha 9, la Liga MX tendrá actividad de mitad de semana.

Partidos del martes 3 de marzo

Pachuca vs Necaxa: 7 pm

Santos vs Cruz Azul: 7 pm

San Luis vs Mazatlán: 9 pm

Pumas vs Toluca: 9:10 pm

Partidos del miércoles 4 de marzo

Puebla vs Tigres: 7 pm

Rayados vs Querétaro: 7 pm

Atlas vs Xolos: 7 pm

América vs Juárez: 9 pm

Esta jornada, Chivas y León no verán actividad tras los hechos violentos registrados en Jalisco durante la última semana. El partido se programó para el próximo 18 de marzo.

