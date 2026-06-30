Marruecos elimina a Países Bajos en penales y hace vibrar a Monterrey con drama mundialista

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Marruecos supera a Países Bajos y asegura su pase a octavos. Imago 7

En un duelo que mantuvo la tensión hasta el último segundo, Marruecos y Países Bajos empataron 1-1 en 120 minutos en el Estadio Monterrey, llevando la definición a la tanda de penales. Países Bajos se adelantó en el minuto 72 con un gol de Cody Gakpo, emotivamente dedicado a su bebé fallecido, mientras que Marruecos igualó en tiempo agregado con un cabezazo de Issa Diop. El juego destacó por las intervenciones clave de los porteros, especialmente Bart Verbruggen, y por el accidentado choque que sufrió Jan Paul van Hecke.

En la definición desde los once pasos, Marruecos logró imponerse 3-2 tras la última ejecución de Ismael Saibari, asegurando su pase a los octavos de final donde enfrentará a Canadá. Países Bajos quedó eliminado pese a la igualdad, y durante el encuentro, la afición mexicana recordó el histórico “No era penal” del Mundial 2014, mostrando cómo ciertos momentos permanecen vivos en la memoria futbolera del público. PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA CLAROSPORTS.COM