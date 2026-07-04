Mbappé decide: Francia vence a Paraguay y avanza a cuartos del Mundial 2026

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El delantero del Real Madrid llegó a su séptimo gol del Mundial 2026 | Reuters

Francia consiguió el pase a los cuartos de final del Mundial 2026 tras imponerse 0-1 a Paraguay en el Estadio de Philadelphia, en un duelo cerrado que exigió máxima concentración y que se definió en la recta decisiva del encuentro. El conjunto de Didier Deschamps, que venía de eliminar a Suecia, enfrentó a una selección paraguaya que había sorprendido al dejar fuera a Alemania en la tanda de penales.

El partido se desarrolló con dominio territorial francés desde el inicio, aunque Paraguay logró sostenerse con un bloque defensivo ordenado que dificultó la generación de ocasiones claras. Mbappé, Dembélé, Barcola y Olise intentaron romper la estructura rival, pero el equipo guaraní mantuvo el empate sin goles hasta el descanso gracias a la solidez de su zaga y las intervenciones de Orlando Gill.

En el complemento, Francia aumentó la presión y encontró en Désiré Doué un factor de desequilibrio tras su ingreso desde el banquillo. Una acción dentro del área derivó en revisión del VAR y terminó en penal para el conjunto europeo, que Kylian Mbappé convirtió para firmar el 0-1 definitivo y romper la resistencia paraguaya. Paraguay intentó reaccionar tras el gol, adelantando líneas y buscando el empate con más intensidad en campo rival, pero Francia supo administrar la ventaja con posesiones largas y ajustes desde el banquillo. En el cierre, el equipo de Deschamps resistió los intentos guaraníes y aseguró su clasificación a cuartos de final, donde enfrentará a Marruecos. PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA CLAROSPORTS.COM