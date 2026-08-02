Randal Willars y Emilio Treviño, oro en plataforma sincronizada 10m de Santo Domingo 2026

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Willars y Treviño, oro en clavados. | Claro Sports.

Randal Willars y Emilio Treviño le dieron una nueva medalla de oro a México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, luego de imponerse con autoridad en la final de plataforma sincronizada varonil de 10 metros disputada en el Centro Acuático Juan Pablo Duarte. La pareja mexicana firmó una actuación consistente de principio a fin para acumular 437.82 puntos, una cifra que les permitió quedarse con el primer lugar con una ventaja de 54.96 unidades sobre Cuba, segundo lugar de la competencia con Jesús Rodríguez y Bernaldo Arias, mientras que Colombia con Alejandro Solarte y Sebastian Villa completaron el podio con 366.96 puntos. Lee la crónica completa aquí.

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