Melissa Márquez y Aylin Ibarra le dan a México el primer oro en los Juegos Centroamericanos 2026

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Primera medalla de México en Centroamericanos cae en remo | @COM_Mexico

México conquistó su primera medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 gracias a la sobresaliente actuación de Melissa Márquez y Aylin Ibarra. La dupla mexicana dominó la prueba de doble par de remos cortos peso ligero femenil durante las primeras horas de este sábado 25 de julio y colocó a la delegación nacional en lo más alto del medallero con una exhibición de gran nivel.