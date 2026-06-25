Memo Ochoa hace historia y recibe homenaje con la selección mexicana

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La noche del México vs Chequia en el Mundial 2026 tuvo un cierre cargado de simbolismo, cuando el partido ya estaba completamente encaminado con un 2-0 a favor del Tri. En ese contexto de control absoluto, el ingreso de Guillermo Ochoa en los minutos finales se convirtió en uno de los momentos más comentados por la afición, más por lo emocional que por lo competitivo.

En la previa del encuentro, el nombre de Ochoa había dominado la conversación durante toda la semana. Existía la expectativa de verlo desde el inicio, alimentada por su enorme experiencia mundialista y por el debate natural sobre su rol en esta Copa del Mundo. Sin embargo, el cuerpo técnico apostó finalmente por Raúl Rangel como titular, manteniendo al histórico guardameta en el banquillo.

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