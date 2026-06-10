Messi guía a Argentina a la victoria sobre Islandia en su último amistoso antes del Mundial 2026

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Argentina cierra su preparación al Mundial 2026. Claro Sports

La selección argentina cerró su preparación para el Mundial 2026 con un contundente triunfo 3-0 sobre Islandia en el Jordan-Hare Stadium de Alabama. Este encuentro permitió a Lionel Scaloni probar combinaciones tácticas, ajustar la defensa y evaluar nuevas opciones ofensivas para llegar al torneo en su mejor forma. El primer gol llegó al minuto 8 gracias a Valentín Barco, tras un rebote dentro del área que aprovechó para abrir el marcador y reflejar la presión temprana de la Albiceleste.

Durante la primera mitad, Islandia intentó generar peligro por las bandas, pero la defensa argentina, liderada por Nicolás Otamendi y Gerónimo Rulli, se mantuvo firme, controlando la posesión y neutralizando los ataques rivales. En la segunda parte, Scaloni realizó cambios estratégicos con la entrada de Thiago Almada, Nicolás González, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez, quienes buscaban consolidar la ventaja y mantener la cohesión ofensiva del equipo.

Los goles del segundo tiempo llegaron con un penal ejecutado por Lionel Messi al minuto 71, que amplió la ventaja a 2-0, y un tanto de Thiago Almada al minuto 87 tras un centro desde la banda derecha, sellando la victoria. Argentina cerró el amistoso con dominio estadístico y un ritmo de juego sólido, demostrando que llega al Mundial 2026 con una plantilla organizada, motivada y lista para enfrentar su debut en el Mundial 2026. PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA CLAROSPORTS.COM