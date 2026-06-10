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Messi guía a Argentina a la victoria sobre Islandia en su último amistoso antes del Mundial 2026

| 21:17 | Ramiro Ramírez Reyes - Ramiro Ramírez Reyes | Claro Sports | Estados Unidos
Argentina cierra su preparación al Mundial 2026. Claro Sports
Argentina cierra su preparación al Mundial 2026. Claro Sports

La selección argentina cerró su preparación para el Mundial 2026 con un contundente triunfo 3-0 sobre Islandia en el Jordan-Hare Stadium de Alabama. Este encuentro permitió a Lionel Scaloni probar combinaciones tácticas, ajustar la defensa y evaluar nuevas opciones ofensivas para llegar al torneo en su mejor forma. El primer gol llegó al minuto 8 gracias a Valentín Barco, tras un rebote dentro del área que aprovechó para abrir el marcador y reflejar la presión temprana de la Albiceleste.

Durante la primera mitad, Islandia intentó generar peligro por las bandas, pero la defensa argentina, liderada por Nicolás Otamendi y Gerónimo Rulli, se mantuvo firme, controlando la posesión y neutralizando los ataques rivales. En la segunda parte, Scaloni realizó cambios estratégicos con la entrada de Thiago Almada, Nicolás González, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez, quienes buscaban consolidar la ventaja y mantener la cohesión ofensiva del equipo.

Los goles del segundo tiempo llegaron con un penal ejecutado por Lionel Messi al minuto 71, que amplió la ventaja a 2-0, y un tanto de Thiago Almada al minuto 87 tras un centro desde la banda derecha, sellando la victoria. Argentina cerró el amistoso con dominio estadístico y un ritmo de juego sólido, demostrando que llega al Mundial 2026 con una plantilla organizada, motivada y lista para enfrentar su debut en el Mundial 2026. PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA CLAROSPORTS.COM

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