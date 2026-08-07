¡México reina otra vez! El Tri femenil conquista el oro tras drama en penales

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México se corona en los Centroamericanos. Foto X: @Miseleccionfem

La selección mexicana femenil conquistó la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos después de superar a Colombia por 4-2 en la tanda de penaltis, tras un empate 1-1 durante 120 minutos de juego. El conjunto dirigido por México logró mantenerse con vida gracias a un gol de Ana Mendoza al minuto 124, cuando parecía que el título se escapaba, y posteriormente mostró mayor precisión desde los once pasos para conseguir su cuarto campeonato consecutivo en la competencia regional.

La final fue un duelo equilibrado, con oportunidades para ambos equipos, pero sin goles durante el tiempo reglamentario. Colombia tomó ventaja en el segundo tiempo extra con un tanto de Ingrid Guerra, aunque México reaccionó en la última jugada del partido para forzar la definición por penaltis. En la tanda, la arquera mexicana fue clave al detener un disparo de Kelly Ibargüen, mientras que Nicole Pérez, Natalia Colín, Valerie Vargas y Allison Veloz fueron determinantes para sellar el triunfo y darle al Tricolor femenil una nueva medalla de oro. PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA CLAROSPORTS.COM