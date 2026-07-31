México sub 20 golea a Guatemala y avanza con paso perfecto en el Premundial

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El Tricolor sub 20 firma fase de grupos perfecta. Imago 7

La selección mexicana sub 20 cerró la fase de grupos del Premundial de Concacaf 2026 con una victoria de 4-0 sobre Guatemala en el Estadio Cuauhtémoc. Diego Ramírez abrió el marcador antes del descanso, mientras Hugo Camberos, Luis Gamboa y Sahiel Cedillo completaron la goleada durante la segunda mitad.

Con el triunfo, el equipo dirigido por Álex Diego terminó como líder del Grupo B con nueve puntos, nueve goles a favor y ninguno en contra. México avanzó con paso perfecto a la siguiente ronda, donde buscará el título, el boleto al Mundial sub 20 de 2027 y mantener sus aspiraciones rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA CLAROSPORTS.COM