México vence a El Salvador en tiempos extra y va por el oro ante Colombia

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México elimina a El Salvador y avanza a la final por el oro. | Claro Sports

La selección mexicana femenil avanzó a la final de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 tras vencer 4-1 a El Salvador en tiempos extra. Lourdes Bosch abrió el marcador en la primera mitad, pero Yoselyn López igualó al minuto 71 y obligó a disputar la prórroga. México había dejado escapar varias oportunidades, aunque Andrea Frías encontró la revancha al marcar dos goles y Valerie Vargas completó la cuenta para asegurar el pase.

El equipo dirigido por Vanessa Martínez enfrentará a Colombia por la medalla de oro, en una reedición de la final de Veracruz 2014. Ambos conjuntos ya se encontraron en la fase de grupos, con triunfo mexicano por 1-0. El Tricolor buscará conquistar su cuarta presea dorada en la historia del torneo centroamericano. PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA CLAROSPORTS.COM