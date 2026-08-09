Monterrey remonta al Inter Miami con gol agónico de Diego Rossi

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Los Rayados tienen vida en la Leagues Cup | Reuters

Monterrey remontó para vencer 2-1 al Inter Miami en la jornada 2 de la Leagues Cup 2026, con un gol de Diego Rossi al minuto 90 que permitió a Rayados mantenerse en la pelea por avanzar. Rodrigo De Paul había adelantado al conjunto de Florida, pero Hugo Cuypers empató al inicio del complemento antes de la anotación definitiva. Miami afrontó el partido sin Lionel Messi ni Luis Suárez, mientras Monterrey necesitaba reaccionar tras caer en su debut ante Orlando City. Checa todos los detalles en nuestra CRÓNICA.