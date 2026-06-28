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Mundial 2026: Canadá hace historia y avanza a octavos con gol agónico ante Sudáfrica
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Canadá logró una clasificación histórica a los octavos de final del Mundial tras vencer 1-0 a Sudáfrica en Los Ángeles con un gol en el tiempo de compensación de Stephen Eustáquio. El equipo dirigido por Jesse Marsch buscó imponer su ritmo con presión alta y juego por las bandas, pero se encontró con un rival ordenado que resistió gran parte del partido. Cuando todo apuntaba al empate, un remate de Eustáquio al minuto 91 definió el encuentro y selló el pase canadiense a la siguiente ronda por primera vez en su historia. Crónica, AQUÍ.