Necaxa aprovecha la expulsión de Medina y derrota a Rayados

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Monterrey cae ante Necaxa tras jugar con 10 hombres. Imago 7

Necaxa y Monterrey protagonizaron un partido de alta intensidad en el Estadio Victoria, donde los Rayos aprovecharon la superioridad numérica desde el primer tiempo para quedarse con la victoria por 2-1. La expulsión de Stefan Medina al minuto 20 condicionó el encuentro para los Rayados, que resistieron con un hombre menos durante gran parte del compromiso antes de que llegaran las anotaciones en la segunda mitad.

Julián Carranza abrió el marcador para los hidrocálidos al 56′, pero Monterrey reaccionó y encontró el empate con un penal convertido por Lucas Ocampos al 67′. Cuando parecía que el reparto de puntos sería definitivo, Juan Valencia apareció en el tiempo agregado para firmar el 2-1 y darle a Necaxa un triunfo agónico en casa, dentro de la jornada 2 del Apertura 2026. PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA CLAROSPORTS.COM