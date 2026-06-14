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Nueva York rompe sequía de 53 años y gana las Finales de la NBA
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Los New York Knicks se proclamaron campeones de la NBA tras vencer 94-90 a los San Antonio Spurs en el Juego 5 de las Finales, cerrando la serie 4-1 y consiguiendo su primer título en 53 años. El equipo neoyorquino definió el campeonato en el Frost Bank Center, en un partido que se resolvió en el último cuarto tras una remontada decisiva, mientras los Spurs no lograron sostener la ventaja que tuvieron durante varios tramos del encuentro. Checa todos los detalles en nuestra CRÓNICA.